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- Шоу-бізнес
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У чорній сукні з глибоким декольте: елегантна Кая Гербер відвідала вечірку в Нью-Йорку
Модель продемонструвала елегантний і спокусливий образ у стилістиці мінімалізму 90-х.
Кая Гербер відвідала вечірку після прем’єри серіалу «The Shards» у Нью-Йорку.
Для вечірнього виходу красуня обрала довгу чорну сукню на тонких бретельках і фасону «русалка». Вбрання мало глибоке овальне декольте, відкриту спину і чудово підкреслило струнку фігуру моделі.
Аутфіт Кая доповнила чорними лакованими босоніжками на підборах і чорною хутряною сумкою. На вечірці вона з’явилася у вузьких сонцезахисних окулярах, які додали її аутфіту загадковості.
Гербер уклала волосся хвилями і зробили об’єм біля коріння, а в макіяжі використали натуральні відтінки. Нюдовий манікюр завершив лук моделі.
Нагадаємо, Кая Гербер у прозорій сукні з кристалами і без бюстгальтера позувала на прем’єрі серіалу у Нью-Йорку.