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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з глибоким декольте: елегантна Кая Гербер відвідала вечірку в Нью-Йорку

Модель продемонструвала елегантний і спокусливий образ у стилістиці мінімалізму 90-х.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кая Гербер

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер відвідала вечірку після прем’єри серіалу «The Shards» у Нью-Йорку.

Для вечірнього виходу красуня обрала довгу чорну сукню на тонких бретельках і фасону «русалка». Вбрання мало глибоке овальне декольте, відкриту спину і чудово підкреслило струнку фігуру моделі.

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Аутфіт Кая доповнила чорними лакованими босоніжками на підборах і чорною хутряною сумкою. На вечірці вона з’явилася у вузьких сонцезахисних окулярах, які додали її аутфіту загадковості.

Гербер уклала волосся хвилями і зробили об’єм біля коріння, а в макіяжі використали натуральні відтінки. Нюдовий манікюр завершив лук моделі.

Нагадаємо, Кая Гербер у прозорій сукні з кристалами і без бюстгальтера позувала на прем’єрі серіалу у Нью-Йорку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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