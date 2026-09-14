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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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51
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з глибоким декольте і торочкою: ефектна Джуліанна Мур на кінофестивалі у Торонто

65-річна акторка з’явилася на червоній доріжці у лаконічному вбранні, родзинкою якого стало асиметричне оздоблення.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур відвідала прем’єру фільму «Дебют», яка відбулася у театрі Принцеси Уельської у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

На червону доріжку акторка вийшла у чорній сукні максі на тонких бретельках. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, прямий силует і довгу торочку, нашиту на тканину асиметричними смугами.

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Волосся зірки стилісти зібрали у гладкий низький пучок із проділом посередині та зробили ніжний макіяж з рожевими рум’янами і ягідною помадою. У неї також був нюдовий манікюр. Вуха Мур прикрасила діамантовими сережками, а на руці сяяла каблучка з діамантами.

Нагадаємо, Джуліанна Мур з’явилася на Каннському кінофестивалі у червоній сукні з відкритими плечима від Bottega Veneta.

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