ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з глибоким вирізом: Ель Феннінг у лаконічному образі завітала на вечірку

27-річна американська акторка приїхала до Великої Британії на кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг відвідала вечірку Академії, яка відбулася у межах 69-го Лондонського кінофестивалю BFI у готелі The Dorchester.

Акторка з’явилася там у лаконічному образі. На ній була чорна сукня міді А-силуету на бретельках і з глибоким вирізом. Вбрання Ель скомбінувала з чорними босоніжками, прикрашеними невеликими пряжками з камінням, і чорним клатчем із брошкою з камінням.

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Фенніг зробила укладання з м’якими локонами і боковим проділом, макіяж із бежевою помадою і молочний манікюр. Від прикрас цього разу зірка вирішила відмовитися.

Нагадаємо, Ель Феннінг у дуже довгому джинсовому пальті прийшла на фешншоу.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie