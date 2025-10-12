- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорній сукні з глибоким вирізом: Ель Феннінг у лаконічному образі завітала на вечірку
27-річна американська акторка приїхала до Великої Британії на кінофестиваль.
Ель Феннінг відвідала вечірку Академії, яка відбулася у межах 69-го Лондонського кінофестивалю BFI у готелі The Dorchester.
Акторка з’явилася там у лаконічному образі. На ній була чорна сукня міді А-силуету на бретельках і з глибоким вирізом. Вбрання Ель скомбінувала з чорними босоніжками, прикрашеними невеликими пряжками з камінням, і чорним клатчем із брошкою з камінням.
Фенніг зробила укладання з м’якими локонами і боковим проділом, макіяж із бежевою помадою і молочний манікюр. Від прикрас цього разу зірка вирішила відмовитися.
