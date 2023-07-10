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У чорній сукні з лелітками та рюшею: неймовірно красива Марго Роббі на прем'єрі "Барбі"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У чорній сукні з лелітками та рюшею: неймовірно красива Марго Роббі на прем'єрі "Барбі"

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Акторка відтворила образ культової ляльки на прем'єрі фільму.

У Лос-Анджелесі відбулася довгоочікувана світова прем'єра фільму "Барбі", в якому буде розказано кумедну романтичну історію про культову ляльку компанії Mattel. Захід відбувся у концертній залі The Shrine Auditorium.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

Звичайно ж, зіркою фотоколу стала виконавиця головної ролі – 33-річна акторка Марго Роббі. Зірка з'явилася перед камерами у розкішній чорній вечірній сукні від французького Модного дому Schiaparelli, яку ексклюзивно для неї створив креативний директор бренду Деніел Розберрі.

Сукня є копією культового образу ляльки барбі під назвою Solo in the Spotlight, розробленої ще у 1960 роках.

Barbie Solo in the Spotlight/instagram.com/andrewmukamal / ©
Barbie Solo in the Spotlight/instagram.com/andrewmukamal

Сукня була приталена, не мала бретелів і повністю була розшита лелітками та чорним бісером. Поділ сукні прикрашала фатинова об'ємна рюша та одна червона квітка з листям.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

Образ Марго, як і барбі з 60-х, доповнювали ретрозачіска, чорні мюлі, макіяж, діамантові прикраси на шиї, а також високі "оперні" рукавички з оксамиту та напівпрозора рожева косинка в руці.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press
Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що в українському прокаті фільм "Барбі" вийде 20 липня.

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Дата публікації
Перегляди
1119
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