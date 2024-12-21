У чорній сукні з мереживом: Флоренс П'ю відвідала показ фільму у Лондоні

Цього року за участю Флоренс П'ю вийшла романтична драма під назвою "Час жити". І попри те, що прем'єра фільму відбулася ще восени, іноді продовжуються заходи, присвячені цій картині, які П'ю відвідує.

20 грудня спеціальний показ фільму відбувся у готелі Ham Yard у Лондоні. Флоренс з'явилася перед фотографами у довгій чорній шовковій сукні від бренду Rodarte. Це було вбрання з колекції весна-літо 2025 року.

Сукню прикрашали рукави-ліхтарики, глибоке декольте та мереживне оздоблення під грудьми. Також вона мала зав'язки на ліфі. Носила свою сукню Флоренс у поєднанні з масивними сережками та гламурним взуттям на підборах. Волосся акторка уклала в легку зачіску і зробила макіяж із блискучими тінями.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Раніше вона неодноразово одягала вбрання від Rodarte на світські заходи та вечірки. Зокрема, у гламурній рожевій сукні від цього бренду вона прийшла на вручення премії Governors Awards.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Також П'ю відвідала прийом нових членів Академії кінематографічних мистецтв і наук 2022 року в Національній галереї в Лондоні у прозорому вбранні.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

А рожеву сукню-пеньюар одягла на вручення премії The British Independent Film Awards.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

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