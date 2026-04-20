У чорній сукні з металевим листям на шиї: Мішель Вільямс на світському заході у Санта-Моніці
45-річна акторка з’явилася на заході у вбранні з цікавим аксесуаром.
Мішель Вільямс стала гостею церемонії вручення премії Breakthrough Prize 2026, яка відбулася у Санта-Моніці.
На червоній доріжці акторка з’явилася в лаконічній чорній сукні А-силуету довжини максі з колекції прет-а-порте осінь-зима 2026 американського бренду Fforme. Вбрання мало на шиї цікавий аксесуар-бретельку у вигляді металевої гілки з листям. З такого матеріалу у зірки був також браслет.
Мішень зібрала волосся ззаду у хвіст і зробила макіяж із червоною помадою.
Нагадаємо, Мішель Вільямс на церемонію вручення премії Actor Awards у Лос-Анджелесі одягла світло-рожеву сукню до підлоги від бренду Prada, розшиту квітковими аплікаціями з каміння, лелітками і намистинами.