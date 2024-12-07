У чорній сукні з накидкою: Емілі Блант вийшла на червону доріжку у вбрання від Gucci

Драматичну сукню голлівудська зірка доповнила розкішними діамантами.
Акторка Емілі Блант з'явилася серед гостей на Міжнародному кінофестивалі на Червоному морі, що стартував у Саудівській Аравії. У межах цієї події відбувся ще один захід під назвою "Жінки у кіно".
Емілі вийшла до фотографів у довгій чорній сукні від Італійського бренду Gucci.
Сукня була однотонною, з тонкими бретельками та глибоким квадратним декольте. Носила акторка своє вбрання з довгою плісованою накидкою зі шлейфом, яка зав'язувалася на шиї.
Свій вечірній образ відома акторка доповнила розкішними прикрасами з діамантами – кольє та сережками. Її волосся було укладене в елегантну зачіску з кучерями, а на обличчі вона зробила ніжний макіяж.
Нагадаємо, що в день відкриття кінофестивалю Емілі з'явилася перед фотографами у гламурній сукні від бренду Tamara Ralph із колекції от-кутюр осінь-зима 2024.
Вбрання мало довгі рукави і високу горловину, а також було повністю розшите дрібними золотистими лелытками та бісером. Але було у сукні також кілька акцентів - на спідниці її прикрашав високий розріз, що відкривав ногу, а також вставка з чорного оксамиту з великими бантами.
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