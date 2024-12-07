У чорній сукні з накидкою: Емілі Блант вийшла на червону доріжку у вбрання від Gucci

Акторка Емілі Блант з'явилася серед гостей на Міжнародному кінофестивалі на Червоному морі, що стартував у Саудівській Аравії. У межах цієї події відбувся ще один захід під назвою "Жінки у кіно".

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Емілі вийшла до фотографів у довгій чорній сукні від Італійського бренду Gucci.

Сукня була однотонною, з тонкими бретельками та глибоким квадратним декольте. Носила акторка своє вбрання з довгою плісованою накидкою зі шлейфом, яка зав'язувалася на шиї.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Свій вечірній образ відома акторка доповнила розкішними прикрасами з діамантами – кольє та сережками. Її волосся було укладене в елегантну зачіску з кучерями, а на обличчі вона зробила ніжний макіяж.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що в день відкриття кінофестивалю Емілі з'явилася перед фотографами у гламурній сукні від бренду Tamara Ralph із колекції от-кутюр осінь-зима 2024.

Вбрання мало довгі рукави і високу горловину, а також було повністю розшите дрібними золотистими лелытками та бісером. Але було у сукні також кілька акцентів - на спідниці її прикрашав високий розріз, що відкривав ногу, а також вставка з чорного оксамиту з великими бантами.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

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