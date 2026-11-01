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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з незвичайним декором: Ешлі Грем підкреслила фігуру на церемонії у Нью-Йорку

Модель plus-size обрала елегантне вбрання з драпуванням і напівпрозорими стрічками, які створювали об’ємні петлі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем відвідала церемонію вручення нагород WSJ. Magazine Innovator Awards у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. На фотохіднику вона з’явилася у чорному вбранні з осінньої колекції Ernesto Naranjo 2026 року.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Сукня довжини міді мала високий комір, американську пройму і м’яке драпування в зоні талії, яке підкреслювало силует моделі. Вбрання також мало декор із широких напівпрозорих чорних стрічок з блиском на плечах і стегнах, який спускалися вздовж спідниці.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Аутфіт Ешлі доповнила чорними босоніжками з тонкими ремінцями навколо щиколоток і підборами. Із прикрас вона обрала невеликі сережки-кільця з камінням і кульками кольору металік, а також срібні каблучки.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Волосся Грем гладко зачесала з бічним проділом і зібрала ззаду. У макіяжі зробила акцент на очах за допомогою темних тіней і виразних стрілок, а губи підкреслила бежевим блиском. Завершив образ нюдовий манікюр.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Нагадаємо, Ешлі Грем вийшла на подіум Victoria’s Secret у крилах із квітами, які розпускалися під час шоу.

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