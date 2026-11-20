- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорній сукні з незвичайним декором на стегнах: Єва Лонгорія продемонструвала елегантний образ на заході
51-річна акторка обрала для своєї появи ефектне вбрання з оригінальною деталлю, яка привертала увагу до її стрункої фігури.
Єва Лонгорія відвідала щорічний захід Annual Women of Worth Celebration, організований косметичним брендом L’Oréal Paris у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці знаменитість з’явилася у розкішному вечірньому образі. На Єві була елегантна чорна сукня максі, яка чудово облягала її струнку фігуру.
Вбрання мало глибоке декольте у формі серця і незвичайний об’ємний декор на стегнах у вигляді хвилеподібної скульптурної конструкції, яка додавала образу оригінальності.
Аутфіт Лонгорія доповнила золотистими довгими сережками, браслетом і каблучкою з цього самого комплекту. Акторка зробила красиве укладання з легкими хвилями і макіяж з пишними віями і нюдовим блиском.
Нагадаємо, Єва Лонгорія привернула увагу на заході ефектним образом у розкішній червоній сукні від бренду Gaurav Gupta.