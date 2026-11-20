Єва Лонгорія / © Getty Images

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Єва Лонгорія відвідала щорічний захід Annual Women of Worth Celebration, організований косметичним брендом L’Oréal Paris у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці знаменитість з’явилася у розкішному вечірньому образі. На Єві була елегантна чорна сукня максі, яка чудово облягала її струнку фігуру.

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Єва Лонгорія / © Getty Images

Вбрання мало глибоке декольте у формі серця і незвичайний об’ємний декор на стегнах у вигляді хвилеподібної скульптурної конструкції, яка додавала образу оригінальності.

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Аутфіт Лонгорія доповнила золотистими довгими сережками, браслетом і каблучкою з цього самого комплекту. Акторка зробила красиве укладання з легкими хвилями і макіяж з пишними віями і нюдовим блиском.

Нагадаємо, Єва Лонгорія привернула увагу на заході ефектним образом у розкішній червоній сукні від бренду Gaurav Gupta.

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