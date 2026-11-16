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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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246
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У чорній сукні з об’ємним декором від Chanel: Пенелопа Крус у вечірньому образі позувала на премії

52-річна іспанська акторка мала чарівний вигляд на світському заході.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус відвідала церемонію вручення премії Governors Awards у театрі Dolby в Лос-Анджелесі. Акторка зачарувала присутніх своїм вечірнім аутфітом.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

На ній була чорна сукні до підлоги від Chanel Haute Couture. Вбрання на лінії декольте і спущених рукавах було прикрашене об’ємним декором, який нагадував квіткові аплікації і пір’я. На одному плечі була тонка блискуча бретелька. Драпування на ліфі підкреслювало талію, а від вузла спереду вздовж спідниці спадали довгі кінці тканини.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Крус доповнила вбрання сяйливим діамантовим намистом із краплеподібною підвіскою, невеликими сережками-цвяшками та каблучками з камінням. Частину волосся вона зібрала на потилиці, зробивши начіс, і розділила чубчик на два боки. У неї був насичений макіяж з темною підводкою на очах, персиковими рум’янами і червоною помадою, а також ніжний манікюр.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Нагадаємо, Пенелопа Крус у ніжній сукні Chanel з квітковими аплікаціями з’явилася на прем’єрі в Лондоні.

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