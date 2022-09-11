У чорній сукні з одним рукавом: розкішна Кейт Бланшетт у день закриття Венеційського кінофестивалю

Цього року Венеційський кінофестиваль тривав від 31 серпня до 10 вересня і традиційно за ці дні на червоній доріжці з'явилася величезна кількість відомих акторів і акторів-початківців, режисерів та інших знаменитостей. Однією із зірок цього заходу стала австралійська акторка Кейт Бланшетт, оскільки була удостоєна Кубка Вольпі за найкращу акторську роботу.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Цього року у Венеції Кейт представила фільм "Тар" Тодда Філда про першу жінку, яка очолила Берлінський філармонічний оркестр. Акторка втілила у цій картині роль Лідії Тар, жінки-диригента.

У фінальний день події Бланшетт позувала на червоній доріжці в образі від Модного дому Louis Vuitton. Сукня була повністю чорна, виконана на одне плече і з одним рукавом.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Довга спідниця вбрання мала шлейф, а талію прикрашала цікава деталь — драпірування-баска, що перетікало на накидку на спині.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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