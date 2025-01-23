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У чорній сукні з оголеними плечима: Іванка Трамп у вишуканому образі від Elie Saab сяяла на прийомі

У чорній сукні з оголеними плечима: Іванка Трамп у вишуканому образі від Elie Saab сяяла на прийомі

У чорній сукні з оголеними плечима: Іванка Трамп у вишуканому образі від Elie Saab сяяла на прийомі

Іванка Трамп/Instagram Іванки Трамп

Старша донька Дональда Трампа мала елегантний вигляд на заході.

Бренд Elie Saab опублікував на своїй офіційній сторінці в Instagram Stories фото Іванки Трамп, на якому вона зазнімкована у їхньому вбранні.

Іванка позувала в елегантній чорній сукні максі з довгими рукавами, оголеними плечима і мереживом на спідниці. У цьому вбранні вона мала дуже вишуканий виггляд.

Іванка Трамп/Instagram Іванки Трамп / ©
Іванка Трамп/Instagram Іванки Трамп

Аутфіт донька Трампа доповнила чорними гостроносими туфлями і чорним клатчем-футляром. У неї було ідеальне рівне укладання, вечірній макіяж і широкий чокер із дорогоцінним камінням.

У цьому луку Іванка з'явилася на інавгураційному прийомі її батька-президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Іванка Трамп на інавгураційному балі сяяла у копії культової сукні Одрі Гепберн.

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