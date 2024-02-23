У чорній сукні з оголеною спиною: спокусливий аутфіт британської моделі

Не часто побачиш Арабеллу Чі в одязі.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала в Instagram свій спокусливий аутфіт.

На світлинах білявка постала у чорній довгій сукні з американською проймою і оголеною спиною. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла уклала волосся у локони і зробила гарний макіяж. У вухах у неї були золоті лаконічні сережки, а на руках – браслети і каблучки. Довгий білий манікюр завершив образ Чі.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показала фото у мініатюрному бікіні.

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