У чорній сукні з оголеною спиною: спокусливий аутфіт британської моделі

Не часто побачиш Арабеллу Чі в одязі.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала в Instagram свій спокусливий аутфіт.
На світлинах білявка постала у чорній довгій сукні з американською проймою і оголеною спиною. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками.
Арабелла уклала волосся у локони і зробила гарний макіяж. У вухах у неї були золоті лаконічні сережки, а на руках – браслети і каблучки. Довгий білий манікюр завершив образ Чі.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показала фото у мініатюрному бікіні.
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