У чорній сукні з оголеною спиною: учасниця "Холостяка-11" у новій фотосесії

Джессіка Чегі продемонструвала елегантно-сексуальний образ.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – опублікувала знімок із нової фотосесії. На ньому дівчина постала у чорній обтислій сукні з оголеною спиною та шнурівкою. Її гладке волосся зібране в пучок. Вуха вона прикрасила золотистими сережками.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Позує Джес спиною до камери, сидячи на підлозі. Вийшло загадково.

"Так важко кожного разу відповідати "ідеалам", "нормам", "трендам". Не завжди є настрій зайти в інстаграм, не завжди є бажання йти на тренування, не завжди хочеться одягатись стильно. Часом я обираю комфорт, та не розповідаю вам про все, що відбувається навколо мене, що в моїх думках, та чому важко на душі.

Можливо, це осіння меланхолія, але ні, насправді є різні події в моєму житті, якими не хочеться ділитись. Не хочеться викликати у вас жалість, як це роблять багато блогерів для хайпу. Хочу залишитись для вас саме тою життєрадісною, впевненою в собі дівчиною, яка завжди знає що хоче. Хоча часом це не так, бо не знаю, куди далі рухаюся. Але впевнена, що все буде добре, буде як найкраще для мене. Просто я ще сама цього не знаю", - поділилася дівчина роздумами під фото.

Раніше Чегі показала світлини, на яких вона постала оголеною, прикриваючи бюст руками та волоссям.

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