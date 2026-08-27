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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з оголеною спиною: Мейсі Вільямс у готичному образі з’явилася на фотоколі

Акторка продемонструвала у Лондоні драматичне вбрання, яке чудово відповідало магічній атмосфері нового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Мейсі Вільямс

Мейсі Вільямс / © Associated Press

У Лондоні відбувся фотокол фільму «Практична магія 2», який відвідала Мейсі Вільямс.

Для своєї появи акторка обрала чорну сукню максі з приталеним корсетним верхом та об’ємним драпуванням. Вбрання мало на одному плечі незвичайні спущені бретельки, оголену спину і довгий шлейф, що ефектно розстелявся позаду неї.

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Мейсі Вільямс / © Associated Press

До вбрання Мейсі прикріпила багато декоративних брошок у вигляді композиції з квітів, листя і плодів.

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Аутфіт Вільямс доповнила чокером, намистом з камінням й екстравагантною каблучкою зі срібним мініатюрним гаманцем з металічних кілець.

У макіяжі Мейсі зробила акцент на очах за допомогою фіолетових тіней і чорної підводки, а для губ обрала помаду ягідно-бежевого відтінку.

Джої Кінг / © Associated Press

Джої Кінг / © Associated Press

До Мейсі на фотоколі також приєдналися її колеги зі стрічки — Ніколь Кідман, Сандра Буллок і Джої Кінг.

Мейсі Вільямс, Сандри Буллок, Ніколь Кідман і Джої Кінг / © Associated Press

Мейсі Вільямс, Сандри Буллок, Ніколь Кідман і Джої Кінг / © Associated Press

Нагадаємо, Мейсі Вільямс у незвичайному луку прийшла на радіо.

На широких українських екранах стрічка «Практична магія 2» з’явиться 11 вересня.

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