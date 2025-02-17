У чорній сукні з пікантним декольте: Скарлетт Йоганссон прийшла на тусовку із чоловіком

Акторка Скарлетт Йоганссон та її чоловік комік Колін Джост відвідали вечірку з нагоди 50-річного ювілею шоу Saturday Night Live у Нью-Йорку.
Вечірка пройшла у Рокфеллерівському центрі на Мангеттені.
40-річна Скарлетт приїхала на паті у чорній сукні-бюстьє від Prada із сріблястим декором на декольте та бретельках. Вона доповнила образ босоніжками на шпильці відтінку металік та зробила червоний педикюр, а також французький манікюр. У Скарлетт було зібране волосся в тугий пучок, вона зробила виразний макіяж очей з чорними стрілками і губами, покритими блиском.
У Скарлетт у вухах було безліч різних сережок, на зап'ясті діамантовий браслет, а на пальці каблучки.
Її чоловік Колін одягнув чорний бездоганний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика. Він тримав дружину за руку, коли вони разом позували перед камерами фотографів.
Нагадаємо, захід також відвідала Кім Кардашян. Зірка обрала ефектний лук – сріблясту сукню Balenciaga з відвертим декольте для появи у світському суспільстві.
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