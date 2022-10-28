У чорній сукні з пікантним декольте: вечірній образ Тіни Кароль у Нью-Йорку

Артистка продемонструвала спокусливий образ на благодійному заході в США.

Тіна Кароль відвідала благодійний вечір Way of peace у Нью-Йорку, де виступила. Знімки звідти виклали на фансторінці артистки в Instagram.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Кароль продемонструвала гарний вечірній образ. Для заходу вона обрала чорну атласну довгу сукню з американською проймою, пікантним напівпрозорим декольте і вирізами на талії. У цьому вбранні Тіна мала сексуальний вигляд.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Аутфіт вона доповнила акуратним укладанням і ніжним макіяжем.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Нагадаємо, на концерті у Нью-Йорку Тіна з'явилася в елегантній блискучій сукні з об'ємними рукавами, шлейфом і високим розрізом спереду.

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