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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з рюшами: дівчина Джейсона Момоа прийшла на прем'єру серіалу

У цій напівпрозорій сукні акторка була дуже ефектною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Адріа Архона

Адріа Архона / © Associated Press

Акторка Адріа Архона позувала на презентації другого сезону серіалу «Андор», історії зі всесвіту «Зоряних війн». Захід відбувся у кінотеатрі El Capitan у Лос-Анджелесі.

На цьому заході вона з’явилася у чорній довгій сукні від Модного дому Christian Dior, яку бренд презентував у колекції осінь-зима 2025 року. Сукня була довгою, в’язаною, мала розкльошені рукави та асиметричний поділ.

Адріа Архона / © Associated Press

Адріа Архона / © Associated Press

Носила це вбрання в стилі бохо акторка у поєднанні з діамантовими прикрасами, туфлями на підборах та романтичною зачіскою з легкими локонами. Макіяж у неї на обличчі був лаконічним та нюдовим.

Нагадаємо, що раніше на презентацію цього серіалу вона прийшла з бойфрендом — відомим актором Джейсоном Момоа. Пара позувала обійнявшись, а Адріа носила сукню Saint Laurent оливкового кольору на одне плече.

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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