У чорній сукні з родзинкою: Гейлі Бібер зачарувала елегантним вбранням

26-річна дівчина викликала фурор своїм новим виходом у світ.
У Парижі стартував Тиждень моди і в його межах нову колекцію весна-літо 2024 року презентував бренд Saint Laurent. Однією з гостей заходу стала модель і бізнеследі Гейлі Бібер.
26-річна знаменитість продемонструвала на шоу свій чудовий смак та почуття стилю, коли з'явилася в елегантній чорній однотонній сукні. Вбрання повністю обтягувало фігуру дівчини, підкреслюючи фігуру.
Образ Гейлі доповнила чорними босоніжками на підборах, оригінальним манікюром з коричневим дизайном та масивними квадратними золотими сережками.
Родзинкою сукні був великий вирыз на спині. Деталями вбрання дівчина поділилася у Instagram.
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