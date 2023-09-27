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У чорній сукні з родзинкою: Гейлі Бібер зачарувала елегантним вбранням

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У чорній сукні з родзинкою: Гейлі Бібер зачарувала елегантним вбранням

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

26-річна дівчина викликала фурор своїм новим виходом у світ.

У Парижі стартував Тиждень моди і в його межах нову колекцію весна-літо 2024 року презентував бренд Saint Laurent. Однією з гостей заходу стала модель і бізнеследі Гейлі Бібер.

26-річна знаменитість продемонструвала на шоу свій чудовий смак та почуття стилю, коли з'явилася в елегантній чорній однотонній сукні. Вбрання повністю обтягувало фігуру дівчини, підкреслюючи фігуру.

Образ Гейлі доповнила чорними босоніжками на підборах, оригінальним манікюром з коричневим дизайном та масивними квадратними золотими сережками.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Родзинкою сукні був великий вирыз на спині. Деталями вбрання дівчина поділилася у Instagram.

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Дата публікації
Перегляди
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