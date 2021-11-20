У чорній сукні з розрізом до стегна: трансгендерна зірка YouTube у відвертому аутфіті вийшла у світ

Джіджі Горджеос привернула до себе увагу фотографів розкішним вечірнім луком.
Канадська трансгендерна зірка YouTube, світська левиця, акторка та модель — Джіджі Горджеос – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона мала прекрасний вигляд.
На Джіджі була чорна сукня по фігурі з вирізами на талії та в зоні декольте, яка робила її стрункішою. Пишні груди красуні мали сексуальний вигляд.
Вбрання моделі мало розріз до стегна, що дозволило їй продемонструвати свої ноги.
Сукню Горджеос поєднала із чорними босоніжками на високій платформі та підборах. У руці вона тримала чорний клатч.
Розкішна блондинка зробила собі гарне укладання та макіяж з акцентом на червоній помаді.
А драг-квін і переможниця 10-го сезону RuPaul's Drag Race — Aquaria нещодавно сяяла на прем'єрі фільму Рідлі Скотта "Дом Гуччі" у "голій" сукні-сітці, розшитій стразами та камінням, з торочкою. Aquaria блиснула на камеру сосками та нюдовими трусами з високою талією.
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