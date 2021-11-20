У чорній сукні з розрізом до стегна: трансгендерна зірка YouTube у відвертому аутфіті вийшла у світ

У чорній сукні з розрізом до стегна: трансгендерна зірка YouTube у відвертому аутфіті вийшла у світ

Джіджі Горджеос привернула до себе увагу фотографів розкішним вечірнім луком.

Канадська трансгендерна зірка YouTube, світська левиця, акторка та модель — Джіджі Горджеос – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона мала прекрасний вигляд.

На Джіджі була чорна сукня по фігурі з вирізами на талії та в зоні декольте, яка робила її стрункішою. Пишні груди красуні мали сексуальний вигляд.

Джіджі Горджеос / Getty Images

Вбрання моделі мало розріз до стегна, що дозволило їй продемонструвати свої ноги.

Сукню Горджеос поєднала із чорними босоніжками на високій платформі та підборах. У руці вона тримала чорний клатч.

Розкішна блондинка зробила собі гарне укладання та макіяж з акцентом на червоній помаді.

А драг-квін і переможниця 10-го сезону RuPaul's Drag Race — Aquaria нещодавно сяяла на прем'єрі фільму Рідлі Скотта "Дом Гуччі" у "голій" сукні-сітці, розшитій стразами та камінням, з торочкою. Aquaria блиснула на камеру сосками та нюдовими трусами з високою талією.

Aquaria / Getty Images

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