Шоу-бізнес
209
2 хв

У чорній сукні з розрізом і білим бантом: Зої Кравіц в ефектному вбранні сяяла на прем’єрі

На лондонській прем’єрі фільму «Спіймати на гарячому» Зої Кравіц підтвердила свій статус однієї з найвпливовіших зірок сучасності.

Юлія Каранковська
Зої Кравіц

Зої Кравіц / © Associated Press

Відома своїм оригінальним стилем, у якому часто не боїться експериментувати з прозорими тканинами й дизайнами, Кравіц цього разу вибрала вишукану чорну сукню від французького Модного дому Saint Laurent. Вбрання було простим, але елегантним і чудово підкреслювало мініатюрність зірки.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Сукня Зої була з глибоким вирізом та ефектним білим бантом на талії. Доповнювали вбрання також галтер, лаконічні складки в зоні талії та високий розріз на спідниці, який демонстрував ноги акторки та її босоніжки з ремінцями на підборах.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Також донька Ленні Кравіца вміло поєднала в цьому образі мінімалізм і частку драматизму. Її макіяж був без яскравих акцентів, проте чудово підкреслював красу та лінії обличчя, а волосся акторка розпустила.

Перед фотографами Зої також позувала з колегою по фільму — актором Остіном Батлером, який був у темному костюмі в поєднанні з білою майкою.

Зої Кравіц та Остін Батлер / © Associated Press

Зої Кравіц та Остін Батлер / © Associated Press

Фільм «Спійманий на гарячому» розповідає історію талановитого бейсболіста, життя якого руйнується, коли він погоджується доглянути за кішкою сусіда-панк-рокера. Зої грає роль Івонни, дівчини головного героя, яка допомагає своєму партнерові, коли той опиняється втягнутим у злочинний світ Нью-Йорка.

Напередодні цієї прем’єри Зої також взяла участь у фотосесії в Лондоні, де з’явилася в сукні відтінку вершкового масла і в балетках.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Getty Images

Зої Кравиць / © Getty Images

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц / © Getty Images

