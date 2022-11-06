У чорній сукні з розрізом: Стелла Максвелл невдало косплеїла Анджеліну Джолі на гала-концерті

Вже цілих десять років минуло з того знаменитого виходу Анджеліни Джолі у чорній сукні від Atelier Versace з високим розрізом, а зірки продовжують повторювати образ та позу актриси на червоних доріжках.

Учора, 5 листопада, на гала-вечорі Art+Film, на якому відзначали досягнення кіно, моди та сучасного мистецтва зібралося багато зірок кіно, моделей та світських левиць.

Гості показали дуже ефектні образи, наприклад, Кім Кардашьян одягла гумову сукню, а Сідні Свїні прийшла в образ сексуальної зефірки.

Стелла Максвелл також з'явилася на заході. Модель вибрала для виходу чорну сукню з високим розрізом, яку доповнила ефектними чорними босоніжками на високій платформі.

Стелла Максвелл / Фото: Getty Images

Красуня позувала, виставивши ногу, як Анджеліна Джолі на врученні "Оскара", коли її образ і поза викликали бурхливу реакцію та стали легендарними.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

На наш погляд вийшло не дуже вдало, не вистачило експресії, але варто визнати, ноги у Стелли ідеальної форми і дуже довгі.

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