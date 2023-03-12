У чорній сукні з розрізом та бісером: колишня дружина Віталія Кличка на танцювальному шоу у Німеччині

Наталія Єгорова — колишня дружина Віталія Кличка — брала участь у німецькій версії популярного шоу "Танці із зірками". У третьому випуску програми співачка та її партнер Анджей Цібіс виконували чуттєве танго, але далі, на превеликий жаль, не пройшли та залишили програму.

Наталія Єгорова / Фото: Getty Images

Для цієї появи в ефірі Наталія одягла елегантну чорну танцювальну сукню з прозорими сітчастими рукавами та глибоким фігурним декольте.

Вбрання було розшите чорним бісером, а також мало високий розріз, що демонстрував ноги. Спідниця у сукні бали асиметрична.

Наталія Єгорова / Фото: Getty Images

Доповнювали гарний образ танцювальні туфлі, колготки у сітку, яскравий макіяж та зачіска.

Наталія Єгорова / Фото: Getty Images

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