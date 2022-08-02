У чорній сукні з розрізом: танцівниця з кліпів Sia змінилася до невпізнання

Більше в роликах співачки 19-річна Медді Зіглер не з'являється, але її кар'єра активно розвивається — нещодавно вона зіграла у мюзиклі "Вестсайдська історія", а також уклала кілька успішних рекламних контрактів із брендами.

Медді Зіглер та Едді Бенджамін / Фото: Associated Press

1 серпня Медді відвідала прем'єру бойовика "Швидкісний поїзд", яка відбулася в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці дівчина з'явилася у компанії свого хлопця – австралійського співака Едді Бенджаміна, з яким у стосунках уже кілька років.

Зіглер одягла на захід чорну сукню з декольте, вирізами на талії та високим розрізом. Доповнили цей образ чорні мюлі, зачіска у стилі двотисячних та кілька браслетів на зап'ястях.

Медді Зіглер / Фото: Associated Press

Зазначимо, що молоді люди спочатку дружили, а потім закохалися одне в одного. Стосунки також сприяли їхнім спільним проєктам, наприклад, Медді знялася у кліпі Едді.

Також пара мала кілька спільних фотосесій.

Крім знімань в кліпах Sia, Медді ще багато років знімалася у реалітішоу "Мами в танці", озвучувала кілька мультперсонажів, працювала моделлю та брала участь у танцювальних шоу.

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