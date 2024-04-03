У чорній сукні з рюшами: Кірстен Данст на прем'єрі екшнфільму в Лос-Анджелесі

Кірстен Данст відвідала спеціальний показ фільму "Повстання штатів", що відбувся до Музею Американської кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Для цього заходу Кірстен, яка є виконавицею головної ролі у картині, обрала сукню чорного кольору. Вбрання було від бренду Rodarte з колекції осінь-зима 2024 року.

У сукні був оксамитовий верх з американською проймою та оздобленням рюшами, а ось спідниця виконана зі щільного атласу. Образ вона доповнила макіяж з червоною помадою на губах, а також сережки з діамантами. Взула Кірстен туфлі з відкритим мисом.

Кірстен Данст / Фото: Associated Press

Компанію на прем'єрі акторці склав її чоловік Джессі Племонс, з яким вона одружена від 2022 року, хоча у стосунках вони від 2016-го. Чоловік одягнув на захід сірий костюм та білу сорочку.

Кірстен Данст із чоловіком / Фото: Associated Press

Напередодні прем'єра Кірстен Данст також знялася для обкладинки нового номеру GQ Hype. В інтерв'ю акторка розповіла, що ніколи не колотиме ботокс або не використовуватиме філери, щоб мати гарніший вигляд і зберегти молодість.

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