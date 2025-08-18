ТСН у соціальних мережах

У чорній сукні з торочкою: нідерландська модель у кокетливому образі прогулялася містом

Що б Лаура Селія не одягла, вона у всьому має гарний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки з прогулянки містом, для якої вона обрала кокетливий аутфіт.

Дівчина одягла чорну сукню без бретельок і з довгою грайливою торочкою на подолі. Вбрання чудово обтискало струнку фігуру Лаури.

Образ Селія доповнила темними мюлями і замшевою сірою сумкою з логотипом Chanel. Вона зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і завершила лук золотими прикрасами.

Нагадаємо, Лаура Селія у спокусливій білизні з квітами попила чаю на балконі.

