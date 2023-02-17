У чорній сукні з торочкою: модель Фріда Аасен відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку з чоловіком

Образ був лаконічним, елегантним і чудово підкреслював фігуру знаменитості.

Норвезька супермодель Фріда Аасен з'явилася серед гостей показу нової колекції бренду Michael Kors, що минув у Нью-Йорку у межах Тижня моди. На фешншоу цього разу демонстрували колекцію осінь-зима 2023 року.

Для свого виходу у світ дівчина вибрала однотонну чорну сукню з торочкою на подолі, яку доповнила чорним шкіряним поясом із золотою пряжкою.

Також у образі Фріди були елегантні босоніжки на шнурівці та вечірня квадратна сумка на золотих ланцюжках. Макіяж та зачіску модель вирішила зробити лаконічними.

Фріда Аасен / Фото: Associated Press

На захід Фріда прийшла зі своїм чоловіком Томмі Чіаброю – власником компанії Royal Yacht, яка займається продажем та орендою яхт, а також організацією круїзів. Розкішне весілля пари відбулося минулого року в Італії.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Фото: Associated Press

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