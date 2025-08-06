У чорній сукні з V-подібним декольте: Дженна Ортега презентувала серіал «Венздей 2» у Нью-Йорку

Дженна Ортега / © Getty Images

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Дженна Ортега відвідала у Нью-Йорку прем’єру другого сезону телесеріалу «Венздей», у якому вона зіграла головну роль Венздей Аддамс. Захід відбувся у театрі Paris.

Перед фотокамерами акторка постала в образі total black від бельгійського бренду Ann Demeulemeester. На ній була сукня максі, оздоблена шкіряними клаптиками. Вбрання мало V-подібне декольте і розріз, крізь який вона продемонструвала своє взуття — високі чорні чоботи з квадратним мисом і на шнурівках.

Дженна Ортега / © Getty Images

Аутфіт Дженна доповнила об’ємною скуйовдженою зачіскою і макіяжем із акцентом на очах, які вона підкреслила чорним олівцем і тінями. Акторка знову з’явилася із висвітленими бровами. На руках були браслети і каблучки.

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До речі, сьогодні, 6 серпня, на стримінговому сервісі Netflix вийшла перша частина другого сезону серіалу «Венздей».