У чорній сукні з великими яскравими квітами: акторка Зої Дойч на прем'єрі нового трилера

29-річна американська зірка Зої Дойч з'явилася на кінофестивалі AFI Fest у Лос-Анджелесі, в межах якого відбулася прем'єра нового фільму Клінта Іствуда — "Присяжний №2". Можливо, цей трилер стане останнім фільмом режисера, якому наразі вже 94 роки.

Зої у фільмі дісталася другорядна роль, але на фотокол вона вийшла в дуже милій сукні, яка зробила її зіркою вечора. На акторці була чорна сукня з тонкими бретельками від бренду Oscar de la Renta. Вбрання є частиною колекції весна-літо 2025, на ньому присутня велика квіткова вишивка з лелітками.

Вбрання вона доповнила діамантовими прикрасами, укладанням, чорними туфлями на підборах і ніжним макіяжем.

Зої Дойч / Фото: Associated Press

Помітно, що акторка відрощує волосся, яке нещодавно відрізала зробивши зачіску піксі. На такий сміливий крок вона пішла заради ролі – Зої зіграла Джин Сіберг – відому акторку нової французької хвилі.

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