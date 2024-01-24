У чорній сукні з вирізами на рукавах: Дженніфер Лопес в елегантному луку сяяла на показі Valentino

Дженніфер Лопес відвідала показ Valentino Haute Couture весна/літо 2024, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

На фешншоу артистка постала в елегантній чорній сукні до підлоги, яка чудово обтискала її сексуальну фігуру. Уздовж рукавів вбрання мало овальні вирізи, обрамлені камінням, зі срібними шнурками-бантиками на плечах. Взута вона була у чорні туфлі на високій платформі і підборах.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Свій образ Джен доповнила зачіскою у стилі 60-х: вона зібралася волосся у високий об'ємний хвіст, прикрасивши його чорною стрічкою, що додало її луку романтичності. Візажисти зробили співачці макіяж "котяче око", закцентувавши увагу на димчатій підводці на повіках.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

У вухах у неї були діамантові сережки, на шиї – розкішний діамантовий чокер, а на руках – каблучки.

У руці Лопес тримала чорну оксамитову сумочку, прикрашену срібними бантами. Довгий світлий манікюр завершив образ попдіви.

Не менш ефектним був її аутфіт на показі Модного дому Elie Saab. Там Джен з'явилася у довгій оливковій сукні з глибоким декольте і золотистим поясом, а також у накидці з різнокольоровими квітами з пір'я.

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