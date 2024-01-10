У чорній сукні з вирізами на талії: елегантна Марго Роббі на врученні почесного "Оскара"

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення ще однієї нагороди.
Головна Барбі Голлівуду — акторка Марго Роббі — відвідала чергову церемонію — 14-ту щорічну премію Губернатора Академії кінематографічних мистецтв і наук, яку ще називають "почесним "Оскаром". Цього року захід відбувся практично одразу після "Золотого глобуса", оскільки був перенесений через страйк акторів та сценаристів.
Марго вперше одягла на захід не репліку лялькового образу. Цього разу на акторці була сукня від бренду Celine, яку вона доповнила прикрасами Fred Leighton та взуттям Manolo Blahnik.
У сукні було V-подібне декольте, вирізи на талії та дрібне драпування. Також декольте сукні прикрашало сріблясте каміння. Образ акторки завершили гарне укладання, макіяж, а також манікюр ніжного відтінку.
На церемонії, яку відвідала Марго, вручаються три нагороди за досягнення у кіноіндустрії: Почесна премія Академії, Гуманітарна премія Джина Гершолта та Меморіальна премія Ірвінга Г. Тальберга. Цього року нагороди отримали: режисер Мел Брукс, акторка Анджела Бассетт та кіномонтажерка Керол Літтлтон.
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