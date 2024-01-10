У чорній сукні з вирізами на талії: елегантна Марго Роббі на врученні почесного "Оскара"

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення ще однієї нагороди.

Головна Барбі Голлівуду — акторка Марго Роббі — відвідала чергову церемонію — 14-ту щорічну премію Губернатора Академії кінематографічних мистецтв і наук, яку ще називають "почесним "Оскаром". Цього року захід відбувся практично одразу після "Золотого глобуса", оскільки був перенесений через страйк акторів та сценаристів.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго вперше одягла на захід не репліку лялькового образу. Цього разу на акторці була сукня від бренду Celine, яку вона доповнила прикрасами Fred Leighton та взуттям Manolo Blahnik.

У сукні було V-подібне декольте, вирізи на талії та дрібне драпування. Також декольте сукні прикрашало сріблясте каміння. Образ акторки завершили гарне укладання, макіяж, а також манікюр ніжного відтінку.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На церемонії, яку відвідала Марго, вручаються три нагороди за досягнення у кіноіндустрії: Почесна премія Академії, Гуманітарна премія Джина Гершолта та Меморіальна премія Ірвінга Г. Тальберга. Цього року нагороди отримали: режисер Мел Брукс, акторка Анджела Бассетт та кіномонтажерка Керол Літтлтон.

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