У чорній сукні з вирізами та декольте: Кейт Гадсон на прем'єрі серіалу

Акторка обрала для своєї появи оригінальне вбрання.
Кейт Гадсон знялася у новому комедійному серіалі для Netflix під назвою "Плеймейкерка". Прем'єра шоу відбулася 26 лютого у Нью-Йорку, оскільки напередодні початку трансляції його на стрімінгу.
Кейт з'явилася на заході у довгій чорній сукні від бренду Proenza Schouler, яка була виконана з легкої плісованої тканини, а також мала глибоке декольте та вирізи з боків. Образ вона доповнила сережками, лаконічною зачіскою та макіяжем.
До речі, нещодавно акторка також з'явилася у фотосесії в українському бренді Bevza — стильній смугастій сорочці. Це одна з найпопулярніших марок, які обирають голлівудські знаменитості, також у речах та аксесуарах від Bevza можна побачити акторку Кеті Голмс.
Читайте також:
- Їй личить: красуня Кейт Гадсон з'явилася на публіці у прозорій спідниці кольору шоколаду
- З декольте і глибоким розрізом: Кейт Гадсон одягла золоту сукню на прем'єру фільму
- У сережках-люстрах та сукні з голою спиною: Кейт Гадсон викликала фурор вбранням на церемонії