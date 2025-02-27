У чорній сукні з вирізами та декольте: Кейт Гадсон на прем'єрі серіалу

Кейт Гадсон знялася у новому комедійному серіалі для Netflix під назвою "Плеймейкерка". Прем'єра шоу відбулася 26 лютого у Нью-Йорку, оскільки напередодні початку трансляції його на стрімінгу.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Кейт з'явилася на заході у довгій чорній сукні від бренду Proenza Schouler, яка була виконана з легкої плісованої тканини, а також мала глибоке декольте та вирізи з боків. Образ вона доповнила сережками, лаконічною зачіскою та макіяжем.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

До речі, нещодавно акторка також з'явилася у фотосесії в українському бренді Bevza — стильній смугастій сорочці. Це одна з найпопулярніших марок, які обирають голлівудські знаменитості, також у речах та аксесуарах від Bevza можна побачити акторку Кеті Голмс.

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