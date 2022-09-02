У чорній сукні з вирізом до стегна: ефектна Джорджина Родрігес сяяла на доріжці

На денному заході 28-річна дівчина Кріштіану Роналду з'явилася у білому костюмі від Genny та з незвичайним кольє на шиї.

Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

А ввечері вийшла на доріжку у чорній сукні теж від бренду Genny із колекції Fall 2022. Родрігес є обличчям кампанії Genny's AW22, тому не дивно, що вона попросила італійського дизайнера одягнути її для престижного кінофестивалю.

Сукня міді, виготовлена з шовкової тканини, з високим вирізом горловини, глибоким розрізом збоку та силуетом з відкритою спиною. Вбрання гарно поєднується з атласними туфлями-мюлями на підборах, металевим широким чокером на шиї та великими сережками у вухах.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Волосся Родрігес зібрала у високу зачіску, зробила насичений вечірній макіяж та манікюр чорного кольору. Також її образ доповнювало кілька тонких браслетів на ногах та один широкий на зап'ясті руки, а також парочка золотих каблучок.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Нас захопила своїм аутфітом і акторка Кейт Бланшетт, вона з'явилася на доріжці у оксамитовому костюмі з барвистими квітами.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

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