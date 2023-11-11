У чорній сукні з високим розіром: Ніколь Кідман в елеганному образі відвідала виставку вінтажних годинників

Ніколь Кідман відвідала відкриття виставки Planet Omega у Нью-Йорку, присвяченій історії та інноваціям бренду швейцарських годинників Omega.

На виставці придставлені вінтажні годинники, які взяли в оренду з музею Omega у Швейцарії. Зокрема там можна побачити годинник Omega Slimline, який Джон Ф. Кеннеді одягнув на свою президентську інавгурацію у 1961 році, та годинник, який носив Елвіс Преслі. Там є також хронограф, який використовувався для вимірювання часу Олімпійських ігор у 1932 році, пише видання Bloomberg.

На івенті Ніколь з'явилася в елегантному образі total black. На ній була сукня від бренду Balenciaga з відкритою лінією плечей, бантами у зоні декольте і на поясі, петлею на спідниці і високим розрізом збоку, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги. Вона мала просто чудовий вигляд.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Аутфіт Ніколь доповнила чорними капроновими колготами і чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Акторка зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж із акценгтом на очах, вуха прикрасила золотими сережками з камінням, а руки – каблучкою з великим діамантом та золотим годинником.

Нагадаємо, на церемонію вручення нагород Асоціації кантрі-музики Ніколь Кідман прийшла у чорній сукні від бренду Coperni з глибоке декольте.

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