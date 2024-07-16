У чорній сукні з високим розрізом: зірка реаліті у спокусливому образі покаталася на яхті

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – продемонструвала в Instagram спокусливий образ, у якому вона відправилася на вечірню прогулянку на яхті.

На білявці була чорна довга сукня з високим розрізом, крізь який вона продемонструвала стрункі ноги.

Емма Ернан

Емма уклала своє довге волосся у локони, зробила макіяж із акцентом на пишних віях, прикрасила вуха блискучими сережками, шию – ланцюжком, а руку – золотим годинником і каблучкою з великим каменем.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан у мініатюрній сукні з леопардовим принтом на тонких бретельках і з кольоровими квітами у зоні декольте похизувалася гарними ногами.

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