У чорній сукні-жакеті: 50-річна супермодель Ембер Валлетта сяяла на церемонії

50-річна супермодель Ембер Валлетта продемонструвала свої розкішні стрункі ноги на заході Green Carpet Fashion Awards, що відбувся у Лос-Анджелесі. Валлетта з'явилася на заході в особливому вбранні, оскільки одягла чорну мінісукню-жакет, яку для неї на замовлення розробив бренд Triarchy.

Ембер Валлетта / Фото: Associated Press

Вбрання моделі мало довгі рукави, накладні кишені та шість ґудзиків спереду. Особливістю її було те, що вона виготовлена з екологічної тканини, в якій немає пластику. У сукні було глибоке декольте, а спину прикрашав великий виріз.

Доповнила вбрання Ембер гламурними туфлями зі стразами та на високих підборах, а також уклала волосся в об'ємну зачіску.

Ембер Валлетта / Фото: Associated Press

Серед інших знаменитостей, які відвідали цю церемонію, була також акторка Зендея. Для цього заходу її стиліст Лоу Роуч підібрав архівну сукню від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2011 з торочкою, декльте та крокодиловим принтом.

Зендея / Фото: Associated Press

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