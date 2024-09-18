У чорній сукні зі блискавками на спідниці: 21-річна Ліла Мосс відвідала показ Burberry

У Лондоні відбувся показ колекції прет-а-порт бренду Burberry.
21-річна дочка британської супермоделі Кейт Мосс — Ліла — відвідала показ бренду Burberry весна-літо 2025 року, який відбувся в межах Тижня моди в Лондоні. Дівчина цього разу була гостею показу і не дефілювала на подіумі.
Ліла одягла на захід чорну сукню-водолазку з плісуванням та довгими рукавами, яку прикрашали два високі розрізи на спідниці з блискавками, які вона носила розтебнутими, демонструючи ноги.
Доповнила образ дівчина креативними чоботями з хутром та невеликою сумкою у фірмовий картатий принт бренду.
Також цей модний показ відвідала британська аристократка Амелія Віндзор та відома топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі.
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