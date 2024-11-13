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У чорній сукні зі шлейфом: красива Демі Мур відвідала презентацію серіалу

У чорній сукні зі шлейфом: красива Демі Мур відвідала презентацію серіалу

Демі Мур / Фото: Associated Press

Вона вирішила підкреслити ноги цікавим вбранням.

Буквально кілька днів тому акторка Демі Мур відсвяткувала своє 62-річчя та одразу після свята з'явилася на світському заході. Зірка сяяла на презентації серіалу "Землевласник" від Paramount+, що відбулася у Лос-Анджелесі.

До фотографів Демі вийшла в чорній сукні розшиті лелітками та бісером. Вона не мала рукавів, але мала високу горловину і невелике драпування у верхній частині вбрання. Спідниця сукні була асиметричною і мала довгий шлейф.

Вбрання акторка доповнила туфлями на підборах з ремінцями, улюбленою зачіскою з розпущеним волоссям, а також набором прикрас.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Вбрання підкреслювало ноги знаменитості, але чорний колір для вечірніх виходів вона вибирає не вперше. Нещодавно Мур перед фотографами продемонструвала два образи у цьому кольорі на кінофестивалі SCAD Savannah. Обидва її вбрання були від Schiaparelli.

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