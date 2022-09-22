У чорній сукні зі шнурівкою на спині: Пріянка Чопра сходила з чоловіком до ресторану

Пару помітили, коли вони прямували на побачення.

Минулого року акторка та модель Пріянка Чопра відкрила ресторан індійської кухні Sona у Нью-Йорку. Популярності закладу знаменитість додає своїми візитами — вчора Приянку та її чоловіка помітили, коли вони йшли повечеряти.

Чопра була одягнена в повністю чорне вбрання, яке включало цікаву сукню з довгими рукавами і спідницею з опущеною лінією талії. А ось спина сукні була повністю відкритою та прикрашена шнурівкою.

Доповнили образ акторки сумка на золотому ланцюжку та босоніжки.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Чоловік Приняки — співак Нік Джонас — віддав перевагу яскравішому образу, одягнувши сорочку з короткими рукавами і шовкові сині штани. Також у його образі були присутні білі кеди та годинник.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Читайте також:

Стильні виходи Пріянки Чопри (21 фото)