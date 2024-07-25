У чорній сукні зі складками: Селін Діон знову з'явилася на вулиці в Парижі

56-річна суперзірка Селін Діон знову потрапила під приціл фотографів у Парижі. За чутками, завтра, 26 липня, вона виступить на відкритті Олімпійських ігор. Згідно з виданням TMZ, Діон за свій виступ захотіла 2 мільйони доларів і це лише за одну пісню.

Помітили Селін біля готелю в центрі міста, коли вона вийшла надвір і прямувала до машини. Артистка була дуже щаслива побачити багато шанувальників, які на неї чекали та вітали. Вона поспілкувалася з деякими, махала рукою, усміхалася та прийняла букет квітів.

Одягнена співачка була в образ від французького Модного дому Dior. Вона поєднала лаконічну сукню з пом'ятої тканини та коміром-стійкою з елегантними слінгбеками J'Adior. Волосся Діон зібрала в пучок, а на обличчі зробила легкий, практично непомітний макіяж.

Селін Діон у Парижі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Селін хвора на невиліковну недугу — рідкісний неврологічний розлад — синдром м'язової скутості. Розлад вражає нервову систему, зокрема головний та спинний мозок та характеризується загальною скутістю м'язів і хворобливими спазмами, які можуть посилюватися під час стресу. Пацієнту з такою недугою стає складно їсти та пересуватися. Про свою тяжку хворобу артистка зняла документальний фільм, прем'єра якого нещодавно відбулася.

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