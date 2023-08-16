У чорній вініловій мінісукні: модель Гейлі Бібер вирішила розвіяти чутки про вагітність вбранням

Відома американська модель, підприємниця та блогерка Гейлі Бібер сходила на вечірку до ресторану Giorgio Baldi, що у Санта-Моніці. Цього разу її стилістка Дені Мішель підібрала чорну мінісукню з вінілу.

У вбрання не було бретельок, також воно тісно сиділо на фігурі дівчини, а на животі мало оборки. Лук вона доповнила слінгбеками з квадратним мисом, сумкою-хобо та золотими масивними сережками від Saint Laurent.

Волосся Хейлі поклала у трендову зачіску у стилі Y2K.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Мабуть, такий образ вона обрала, щоб покласти край чуткам про свою вагітність, які випадково поширив її чоловік Джастін Бібер. Дружину співака запідозрили у вагітності, коли у соцмережі TikTok користувач під псевдонімом biebervelli опублікував нібито відео-розмову виконавця з обраницею. Тоді пара йшла разом із друзями. Джастін сказав Гейлі: "Я розумію, що ти вагітна, але…".

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