У чорній вініловій мінісукні: модель Гейлі Бібер вирішила розвіяти чутки про вагітність вбранням

Коли її сфотографували, Гейлі розмовляла телефоном.
Відома американська модель, підприємниця та блогерка Гейлі Бібер сходила на вечірку до ресторану Giorgio Baldi, що у Санта-Моніці. Цього разу її стилістка Дені Мішель підібрала чорну мінісукню з вінілу.
У вбрання не було бретельок, також воно тісно сиділо на фігурі дівчини, а на животі мало оборки. Лук вона доповнила слінгбеками з квадратним мисом, сумкою-хобо та золотими масивними сережками від Saint Laurent.
Волосся Хейлі поклала у трендову зачіску у стилі Y2K.
Мабуть, такий образ вона обрала, щоб покласти край чуткам про свою вагітність, які випадково поширив її чоловік Джастін Бібер. Дружину співака запідозрили у вагітності, коли у соцмережі TikTok користувач під псевдонімом biebervelli опублікував нібито відео-розмову виконавця з обраницею. Тоді пара йшла разом із друзями. Джастін сказав Гейлі: "Я розумію, що ти вагітна, але…".
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