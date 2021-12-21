У мінісукні і з екстравагантною прикрасою: Джамала привітала всіх з прийдешнім Новим роком

У мінісукні і з екстравагантною прикрасою: Джамала привітала всіх з прийдешнім Новим роком

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати новорічні зіркові відеопривітання.

Джамала записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з Новим роком.

Артистка виконала уривок зі своєї нової новорічної пісні "Новий рік з тобою".

Потім вона побажала шанувальникам здійснення бажань.

"Вітаю вас з Новим роком! Нехай все-все, що задумали собі – здійсниться! Ваша Джа", - додала співачка.

Джамала привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

На відео Джамала продемонструвала ефектний вечірній образ. На ній була чорна мінісукня з великим бантом спереду та зі шнурівкою ззаду, а також колготи в сітку і замшеві ботильйони на високій платформі і підборах.

Надя Дорофєєва / Аліна Онопа, ТСН.ua

Головним акцентом в її аутфіті була цікава золота прикраса з широким ланцюгом на шиї. Хвилясте волосся і вечірній макіяж завершили лук Джамали.

Джамала

Нагадаємо, новорічне відеовітання записали також Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин і гурт KADNAY.