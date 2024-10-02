У чорно-біліому луку та з іменною сумкою: оскароносна зірка сяяла на показі Louis Vuitton

Зірка мала гламурний вигляд, а цей стиль їй дуже личить.

38-річна акторка Да'Він Джой Рендольф, яка є лауреаткою "Оскара", відвідала модне шоу у Парижі. Да'Він Джой сяяла на показі весна-літо 2025 бренду Louis Vuitton, який відбувся в межах Тижня моди.

На відомій акторці було чорно-біле вбрання з опущеною лінією плеча, чорним атласним верхом та креативною білою спідницею зі складками.

Образ вона доповнила стильними афрокісками з кучерями, яскравим макіяжем, прикрасами, чорними туфлями та невеликим клатчем, на якому красувалися її ініціали.

Да'Він Джой Рендольф / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що свій перший "Оскар" вона отримала 2024 року за роль у фільмі "Залишені". Картина отримала високі рейтинги та позитивні оцінки кінокритиків. У цьому фільмі Да'Він Джой Рендольф зіграла матір, чий син помер на війні у В'єтнамі.

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