У чорно-біліому луку та з іменною сумкою: оскароносна зірка сяяла на показі Louis Vuitton

Зірка мала гламурний вигляд, а цей стиль їй дуже личить.
38-річна акторка Да'Він Джой Рендольф, яка є лауреаткою "Оскара", відвідала модне шоу у Парижі. Да'Він Джой сяяла на показі весна-літо 2025 бренду Louis Vuitton, який відбувся в межах Тижня моди.
На відомій акторці було чорно-біле вбрання з опущеною лінією плеча, чорним атласним верхом та креативною білою спідницею зі складками.
Образ вона доповнила стильними афрокісками з кучерями, яскравим макіяжем, прикрасами, чорними туфлями та невеликим клатчем, на якому красувалися її ініціали.
Нагадаємо, що свій перший "Оскар" вона отримала 2024 року за роль у фільмі "Залишені". Картина отримала високі рейтинги та позитивні оцінки кінокритиків. У цьому фільмі Да'Він Джой Рендольф зіграла матір, чий син помер на війні у В'єтнамі.
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