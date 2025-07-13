ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

У чорно-білій мінісукні і туфлях з бантами: зірка франшизи "Крід" Тесса Томпсон на Вімблдонському турнірі

41-річна американська акторка продемонструвала аутфіт, у якому поєдналися елементи вінтажу і сучасного шику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Getty Images

Тесса Томпсон відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат, який триває у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні.

Там зірка з’явилася образі, який поєднав естетику 60-х років і сучасний шик. На ній була коротка сукня без бретельок, яка складалася з чорної спідниці зі складками і корсетного білого верху у чорний дрібний горошок, з чорною облямівкою зі шнурком-бантом та білою облямівкою з білим шнурком-бантом. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Томпсон.

Тесса Томпсон / © Getty Images

Тесса Томпсон / © Getty Images

Аутфіт Тесса доповнила чорною місткою сумкою і театральними чорними туфлями з ремінцями на щиколотках, круглим мисом і великими білими бантами.

Акторка заплела волосся у довгі африканські кіски, зробила макіяж із темно-бежевою помадою та одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Тесса Томпсон на прем’єру третьої частини драматичного фільму «Крід» з’явилася у цікавій сукні-балахоні з кутюрної колекції бренду Robert Wun.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie