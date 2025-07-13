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У чорно-білій мінісукні і туфлях з бантами: зірка франшизи "Крід" Тесса Томпсон на Вімблдонському турнірі
41-річна американська акторка продемонструвала аутфіт, у якому поєдналися елементи вінтажу і сучасного шику.
Тесса Томпсон відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат, який триває у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні.
Там зірка з’явилася образі, який поєднав естетику 60-х років і сучасний шик. На ній була коротка сукня без бретельок, яка складалася з чорної спідниці зі складками і корсетного білого верху у чорний дрібний горошок, з чорною облямівкою зі шнурком-бантом та білою облямівкою з білим шнурком-бантом. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Томпсон.
Аутфіт Тесса доповнила чорною місткою сумкою і театральними чорними туфлями з ремінцями на щиколотках, круглим мисом і великими білими бантами.
Акторка заплела волосся у довгі африканські кіски, зробила макіяж із темно-бежевою помадою та одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Тесса Томпсон на прем’єру третьої частини драматичного фільму «Крід» з’явилася у цікавій сукні-балахоні з кутюрної колекції бренду Robert Wun.