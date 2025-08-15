- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 475
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорно-білій шубі та без брів: Дженна Ортега на презентації другого сезону серіалу "Венздей"
Акторка обрала епатажне вбрання для появи в Австралії.
22-річна акторка Дженна Ортега відвідала презентацію другого сезону серіалу «Венздей» в Австралії. На публіку вона вийшла в епатажному образі — чорно-білій об’ємній шубі з довгим хутром від Valentino з колекції Resort 2026.
Також шубу Дженна доповнила шкіряними рукавичками чорного кольору з вирізами, об’ємною зачіскою з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем, але брови вона вирішила залишити освітленими — пофарбувала їх дівчина перед початком промотуру другого сезону серіалу.
Нагадаємо, що стримінговий сервіс Netflix вирішив розділити другий сезон серіалу на дві частини — перша вийшла шостого серпня, а друга буде доступна для перегляду від 3 вересня. Під час просування серіалу актори «Венздей» також записали звернення для української аудиторії, чим спричинили шквал емоцій серед українських шанувальників.