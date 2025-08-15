ТСН у соціальних мережах

У чорно-білій шубі та без брів: Дженна Ортега на презентації другого сезону серіалу "Венздей"

Акторка обрала епатажне вбрання для появи в Австралії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

22-річна акторка Дженна Ортега відвідала презентацію другого сезону серіалу «Венздей» в Австралії. На публіку вона вийшла в епатажному образі — чорно-білій об’ємній шубі з довгим хутром від Valentino з колекції Resort 2026.

Також шубу Дженна доповнила шкіряними рукавичками чорного кольору з вирізами, об’ємною зачіскою з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем, але брови вона вирішила залишити освітленими — пофарбувала їх дівчина перед початком промотуру другого сезону серіалу.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Нагадаємо, що стримінговий сервіс Netflix вирішив розділити другий сезон серіалу на дві частини — перша вийшла шостого серпня, а друга буде доступна для перегляду від 3 вересня. Під час просування серіалу актори «Венздей» також записали звернення для української аудиторії, чим спричинили шквал емоцій серед українських шанувальників.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

