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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

У чорно-білій сукні: міс Франція-2025 відвідала телевізійний фестиваль у Монте-Карло

Королева краси з'явилася на щорічному світському заході, який проводиться у Монако.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Анжелік Ангарні-Філопон

Анжелік Ангарні-Філопон / © Getty Images

Міс Франція 2025 року Анжелік Ангарні-Філопон відвідала церемонію закриття 64-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло. Захід супроводжувався нагородженням переможців. Також 59-річна американська акторка та продюсерка Робін Райт отримала від князя Альбера II премію «Кришталева німфа» на знак визнання її досягнень у кар'єрі.

Анжелік з'явилася на заході у вечірній сукні, яка включала чорний топ та білу спідницю з плісуванням. Топ був прикрашений бісером на талії та лінії декольте, а його низ мав незвичайний фігурний край. Образ королева краси доповнила макіяжем, укладанням з елегантними хвилями та кількома лаконічними прикрасами.

Анжелік Ангарні-Філопон / © Getty Images

Анжелік Ангарні-Філопон / © Getty Images

Нагадаємо, що Анжелік 34 роки, у звичайному житті вона працює бортпровідницею і є уродженкою французького острова Мартініка в Карибському морі. У конкурсі краси вона змогла взяти участь завдяки зміні правил, оскільки до нього допускаються тепер жінки віком від 24 років, а також заміжні ті, які та мають дітей. Подібне трапилося вперше від моменту заснування конкурсу 1920 року.

Анжелік Ангарні-Філопон на конкурсі краси / © Getty Images

Анжелік Ангарні-Філопон на конкурсі краси / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
239
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