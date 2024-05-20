У чорно-білій сукні: Селена Гомес підкреслила плечі елегантним вечірнім вбранням

У Франції стартував Каннський кінофестиваль, який триватиме від 14 до 25 травня. Цього року захід стане 77-м.

Цього року серед гостей Каннського кінофестивалю, що відбувається у Франції, з'явилася Селена Гомес. Акторка та співачка вийшла на червону доріжку заходу, оскільки там публіці демонструвався фільм за її участю "Емілія Перес".

Селена обрала для Канн чорно-білу сукню від Модного дому Saint Laurent, яка була виконана з чорного оксамиту, а у верхній частині мала прикрасу з білої тканини зі складками.

Вбрання зірки було приталеного фасону і гарно підкреслювало її фігуру. Доповнила Селена його трендовим клатчем-конвертом, високою зачіскою з чубчиком-шторкою, а також макіяжем та яскравим манікюром.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Шию, руки та вуха Гомес прикрашали коштовності від ювелірного бренду Bulgari. То були вироби з діамантами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Наступного дня Селена відвідала традиційний фотокол у Каннах та зачарувала вибором сукні від Giambattista Valli. Її вбрання було дуже романтичним, оскільки виконане в червоному кольорі, мало опущені плечі, які прикрашали троянди з тканини.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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