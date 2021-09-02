У чорно-білій сукні від Chanel: Пенелопа Крус на червоній доріжці

У Венеції стартував 78-й міжнародний кінофестиваль, який є одним з найстаріших в світі.
Іспансько-американська акторка Пенелопа Крус цього року не просто гостя фестивалю, адже картина "Паралельні матері", в якій вона зіграла головну роль, була показала в рамках основного конкурсу кінофестивалю.
На червоній доріжці перед прем'єрою Пенелопа з'явилася в чорно-білому вбранні від Chanel — сукні з колекції Fall-Winter 2021/22 Haute Couture.
Сукня мала пишну спідницю і бретельки з крильцями. Доповнили образ Пенелопи елегантна зачіска, діамантові прикраси і насичений макіяж з бордовою помадою.
Прибула два дні тому зірка до Венеції теж у образі від Chanel. На ній був класичний твідовий жакет і мініспідниця, які вона доповнила білими босоніжками і сумкою.
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