У чорно-білій сукні від Chanel: Пенелопа Крус на червоній доріжці

У чорно-білій сукні від Chanel: Пенелопа Крус на червоній доріжці

У Венеції стартував 78-й міжнародний кінофестиваль, який є одним з найстаріших в світі.

Іспансько-американська акторка Пенелопа Крус цього року не просто гостя фестивалю, адже картина "Паралельні матері", в якій вона зіграла головну роль, була показала в рамках основного конкурсу кінофестивалю.

На червоній доріжці перед прем'єрою Пенелопа з'явилася в чорно-білому вбранні від Chanel — сукні з колекції Fall-Winter 2021/22 Haute Couture.

Пенелопа Крус / Associated Press

Сукня мала пишну спідницю і бретельки з крильцями. Доповнили образ Пенелопи елегантна зачіска, діамантові прикраси і насичений макіяж з бордовою помадою.

Пенелопа Крус / Associated Press

Прибула два дні тому зірка до Венеції теж у образі від Chanel. На ній був класичний твідовий жакет і мініспідниця, які вона доповнила білими босоніжками і сумкою.

Пенелопа Крус / Getty Images

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78-й Венеційський кінофестиваль. Зіркові гості (23 фото)

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