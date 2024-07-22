У чорно-білій сукні з глибоким декольте: Кейт Бекінсейл викликала фурор ефектним луком

50-річна акторка Кейт Бекінсейл прибула до Італії, щоб з'явиться на гламурному світському заході "Чудові тридцяті роки", що відбувався у Форте-дей-Мармі. Кейт того дня одягла ефектну чорно-білу сукню в дрібну цятку, з глибоким декольте і галтером.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Спеерду це вбрання прикрашала складка тканини та високий розріз. Спина у сукні була оголеною, а спідниця також мала шлейф. Авторство сукні належить бренду Stephane Rolland. Вона є частиною кутюрної колекції осінь-зима 2024.

Доповнила Кейт образ дуже яскравим макіяжем із сяйними тінями та червоною помадою. Також вона одягла головний убір з лелытками та вуаллю. На вечірці Кейт сфотографувалася з колегою Софією Вергарою, яка була в не менш гламурному вбранні.

Софія Вергара та Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Раніше Бекінсейл можна було помітити в Лондоні. Акторка разом із багатьма іншими знаменитостями відвідала фінал Вімблдонського тенісного чемпіонату, на якому також з'явилася принцеса Кейт. Бекінсейл того дня привернула увагу своєю сумкою, яка була у формі чайника.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Читайте також:

Красиві образи акторки Кейт Бекінсейл (17 фото)