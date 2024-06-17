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У чорно-білій сукні з квітами: елегантна Сара Полсон відвідала церемонію "Тоні"

У чорно-білій сукні з квітами: елегантна Сара Полсон відвідала церемонію "Тоні"

Сара Полсон / Фото: Associated Press

У Нью-Йорку відбулася 77-ма церемонія "Тоні". Цей захід проводиться, щоб відзначити досягнення в галузі американського театру.

Акторка Сара Полсон любить оригінальне та незвичайне вбрання, яке привертає увагу. Ймовірно, саме тому вона зупинила свій вибір на образі від бренду Prada.

На церемонії "Тоні" Сара з'явилася у довгій білій сукні прямого силуету, яка гарно підкреслювала її струнку фігуру. Сукня була розшита чорним бісером та лелітками, а на руках її прикрашали великі білі банти.

Це вбрання вона носила в поєднанні з сережками з діамантами та смарагдами від бренду Mindi Mond і туфлями на підборах.

Сара Полсон / © Associated Press
Сара Полсон / Фото: Associated Press

Волосся Полсон відрізала в каре і трохи накрутила у легкі хвилі. Макіяж у неї був ніжним – з помадою коралового кольору на губах.

Сара Полсон / © Associated Press
Сара Полсон / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала акторка Анджеліна Джолі та її 15-річна донька Вів'єн. Оскароносна зірка продемонструвала на грудях нове татуювання у вигляді птаха.

Анджеліна Джолі та її дочка Вів'єн / © Associated Press
Анджеліна Джолі та її дочка Вів'єн / Фото: Associated Press

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